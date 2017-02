Karine Le Marchand s'insurge contre un tract du Front national où elle apparaît avec Marine Le Pen

Sous la photo des deux femmes figure une déclaration de la candidate : "Si je dois être critiquée, que je le sois sur des éléments avérés et non sur des mensonges". On peut ensuite lire : "Très réticente à exposer sa vie privée, Marine a accepté de participer à l’émission ‘Ambition intime’ avec la volonté d’être mieux connue c’est-à-dire telle qu’elle est vraiment. Avant d'élire un responsable porteur d'un projet politique, on élit une personne".





Mais aussitôt dévoilée, l’opération de communication a connu un sérieux couac. Et pour cause. Personne n’a, en effet, averti Karine Le Marchand et encore moins demandé son autorisation pour utiliser son image. Mise au courant, l'animatrice a donc demandé via son compte Twitter que l’image soit retirée du support.