Kate et William à Paris ce vendredi : entre eux et la France, c'est "Je t'aime moi non plus"

Cinq en 65 ans. C’est le nombre de voyages officiels effectués en France par la reine Elizabeth II depuis son accession au trône. Un peu "peanuts" quand on sait qu’elle a fait l’équivalent de 42 fois le tour de la terre. Kate et William, auréolés du titre de duchesse et duc de Cambridge, ont traversé la Manche plus souvent qu’elle dans un laps de temps moins court. En trois ans, les parents du prince George et de la princesse Charlotte auront eu la joie de dire "bonjouuur" trois fois. En juin 2014, le couple princier se rend en Normandie pour célébrer le 70e anniversaire du Débarquement. Deux ans plus tard, c’est flanqués du prince Harry qu’ils viennent à Amiens commémorer la bataille de la Somme. Le trio se voit contraint de dormir à la préfecture de la ville après avoir vu un hôtel de luxe, déjà complet, refuser de les accueillir. Pas de passe-droit pour la royauté.