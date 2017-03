Kate et William, l’arme secrète de Londres pour faire passer la pilule du Brexit ?

Si Charles et Camilla entameront également une mini-tournée en Europe, Kate et William devraient se voir décerner les rôles les plus importants. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce sont eux qui rendront visite au couple franco-allemand. A Berlin, ils doivent s’entretenir avec Angela Merkel dans le but de "'détoxifier' les négociations et préparer le terrain pour un futur accord commercial", ont soufflé des sources gouvernementales britanniques au Telegraph. Leur escapade allemande serait en fait "une manière de tendre une main d'amitié, moins de quatre mois après le déclenchement par Theresa May des négiociations sur le Brexit".