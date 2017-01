Katherine Heigl ("Grey's Anatomy") est devenue maman d'un petit Joshua Bishop

Et un, et deux, et trois ... enfants ! C'est un petit Joshua Bishop Kelley qui est venu agrandir la famille Kelley. Katherine Heigl, est devenue maman pour la troisième fois, le 20 décembre dernier, à l'âge de 38 ans. Déja maman d'Adalaide et Naleigh, que le couple avait adoptées il y a 8 ans et 4 ans, l'actrice a donné naissance à un petit bonhomme.





On savait l'actrice enceinte depuis le mois de juin dernier, où elle avait annoncé la jolie nouvelle au magazine People. "Le clan Kelley est ravi de vous annon­cer que nous atten­dons un troi­sième arri­vant dans notre famille. Naleigh et Adelaide ne pour­raient pas être plus exci­tées d’ac­cueillir leur nouveau petit frère dans notre foyer. Josh et moi sommes submer­gés de joie et de grati­tude", disait-elle.