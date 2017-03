Katy Perry et Orlando Bloom, c’est fini !

Ça n’aura pas duré. Katy Perry et Orlando Bloom sont officiellement séparés. Les deux stars ont préféré prendre les devants et ont révélé eux-mêmes la nouvelle via un communiqué envoyé par leurs représentants respectifs aux médias américains. "Avant que des rumeurs ou des mensonges ne se répandent, nous vous confirmons qu’Orlando et Katy se sont séparés dans le respect et l’affection", peut-on lire sur cette annonce.





S’ils avaient posé tous les deux lors de la soirée organisée par Vanity Fair après les Oscars, dimanche dernier, Katy Perry et Orlando Bloom n’avaient pas foulé ensemble le tapis rouge lors de la cérémonie. Mais rien d’exceptionnel pour le couple qui semblait s’amuser à brouiller les pistes ces derniers mois.