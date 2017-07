"Keep calm and carry on" : le prince Albert se mue en conseiller conjugal pour le prince Harry

"Le premier jour, on offrait une heure aux photographes. On leur laissait cette heure et en échange, ils nous laissaient vivre notre vie pendant notre séjour", se souvient-il. Il poursuit : "Leur donner un peu semblant fonctionner à l’époque. Peut-être que ce sera toujours le cas". C’est également la méthode employée par Kate et William au sujet de leurs enfants. Distiller quelques photos de leurs enfants George et Charlotte par-ci par-là afin de s’offrir une paix royale.





Un défi d’autant plus grand qu’il s’agit de la famille royale britannique, "la plus scrutée par la presse". Le fait d’intégrer quelqu’un au cercle royal, de jouer avec la presse et de maîtriser le protocole "est très difficile". Mais, jusqu’ici, tout va bien pour Meghan et Harry, qui "semblent très bien s’en sortir jusqu’à présent", estime le prince Albert. Mais le plus dur reste à venir. "Tôt ou tard, elle va devoir faire face à l’attaque de plein fouet", avance-t-il. Son ultime conseil ? L’expression britannique "Keep calm and carry on", "restez calmes et avancez". On prend bonne note.