Kendall Jenner en balade aux puces de Saint-Ouen avec A$AP Rocky

Séance shopping aux portes de Paris. Kendall Jenner a été aperçue dimanche 22 janvier dans les allées des puces de Saint-Ouen, site incontournable pour les people de passage à Paris. La mannequin et sœur de Kim Kardashian s’est rendue au marché Paul Bert-Serpette, où on trouve le plus grand nombre d’antiquaires et de brocanteurs au mètre carré au monde.





Entre les meubles Louis XVI, ceux siglés par les plus grands designers de la seconde moitié du XXe siècle et les curiosités inclassables, il y en a pour tous les goûts. Kendall Jenner, elle, a choisi de s’offrir sur place un manteau en fourrure vintage.