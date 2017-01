Kendall Jenner et Kim Kardashian sur le tournage d' "Ocean's Eight"

Un clin d'oeil. Juste un simple clin d'oeil mais qui marque le retour de Kim sur les écrans. Bon, on vous l'accorde, les trois précédents films n'avaient pas fait des étincelles. Là, en revanche, il se pourrait que cela soit bien plus prestigieux. Les soeurs Kardashian Kendall et Kim ont tourné une scène du film "Ocean's Eight".





C'est le site E! Online qui annonce la nouvelle : média qui, par ailleurs, est diffuseur de leur téléréalité. Les deux soeurs ont été conviées à tourner dans ce spin-off de la saga de Steven Soderbergh dont, on vous le donne en mille, l'histoire raconte comment la soeur de Danny Ocean veut dérober un collier et se venger de son ex. Ca vous rappelle quelque chose ? C'est normal.