Kendji Girac va avoir sa statue de cire au musée Grévin

Le musée Grévin accueille mercredi prochain un nouveau pensionnaire : le chanteur Kendji Girac est attendu à Paris afin d'inaugurer sa statue de cire. L'occasion pour l'artiste âgé de 20 ans de battre un nouveau record en devenant la plus jeune personnalité de l'institution parisienne, après le compositeur Mozart. Le chanteur de gypsy pop sera représenté avec une guitare et l'une des tenues portées pendant sa dernière tournée et qu'il a offerte au musée, à savoir un blouson de cuir, un T-shirt, un pantalon noir et des boots.





C'est le présentateur de The Voice, émission qui a révélé Kendji Girac en 2014, qui a dévoilé la nouvelle sur son compte Instagram. Nikos Aliagas a partagé un cliché de l'interprète de "Gitano" lors de la confection de sa statue, évoquant la "consécration" de sa victoire du télé-crochet à la scène des Enfoirés, concert caritatif diffusé ce vendredi soir sur TF1 et dont il a rejoint la troupe cette année.