Kev Adams séduit l'Inde et Bollywood : "Je kiffe"

Sa prestation dans Les nouvelles aventures d'Aladin y est-elle pour quelque chose ? Tête d'affiche du plus gros succès au box-office français l'an dernier, qui est depuis sorti dans plus de 30 pays, Kev Adams s'attaque désormais à l'industrie du cinéma la plus puissante derrière Hollywood : Bollywood. L'humoriste et acteur français était en Inde mi-décembre pour annoncer sa participation à deux projets franco-indiens.