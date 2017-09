Baby boom dans le clan Kardashian : après Kim et Kylie, Khloé deviendra aussi maman en 2018

Jamais deux sans trois. Chez les Kardashian, on a le sens de la famille. Et le hasard a voulu que trois des soeurs de la fratrie agrandissent la leur en même temps. Dernière grossesse en date révélée ? Celle de Khloé, 33 ans, qui serait enceinte de son premier enfant selon TMZ, premier à dégainer l'information mardi. En couple depuis un an avec le joueur de NBA Tristan Thompson, 26 ans, la cadette de Kourtney et Kim serait à la fin de son premier trimestre rapporte le site.