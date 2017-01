Kim Kardashian est de retour sur Twitter !

Le tout légendé d'un très sobre "Famille". Un mot plein de sens quand on sait que dernièrement son mari a subi une crise psychotique assez grave. Et qui rappelle d'ailleurs la photo très "esprit de Noël" que son rappeur de mari avait lui aussi partagée entre Noël et le Nouvel An. Un retour remarqué. A elle seule, la photo de la bimbo avait recueilli, à peine plus de deux heures et demi après sa publication, 140.000 FAV et 45.000 retweets.





Agressée en octobre 2016 dans son hôtel du huitième arrondissement de Paris, Kim Kardashian s'était imposée une cure médiatique, y compris sur les réseaux sociaux. Des hommes armés étaient venus lui dérober des bijoux ainsi que sa bague de fiançailles.