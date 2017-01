Kim Kardashian parle pour la 1re fois de son agression à Paris :"Ils allaient me tirer dans le dos."

Un extrait publié quelques heures après le grand retour de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Car après son agression, Kim Kardashian, 36 ans, avait mis en place un silence radio "assourdissant" sur twitter, Instagram et Facebook. Ce mardi 3 janvier a marqué la fin de la période de diète : Kim Kardashian, a posté une photo d'elle avec son mari Kanye West et leurs deux enfants. Les deux époux apparaissent sur la vidéo en train de s'enlacer amoureusement ou partageant des moments de tendresse avec leurs enfants, North et Saint.





Les photos postées sur Twitter sont accompagnées d'une simple légende: "Famille". Peut-être l'annonce d'un changement d'image pour celle qui s'affichait auparavant souvent dénudée et qui exhibait son mode de vie luxueux. Un retour marquant après des mois difficiles : outre son agression, la famille a connu des déboires ces derniers temps. Selon des informations de presse, Kanye West a de son côté souffert d'une crise psychotique fin novembre qui a entraîné son hospitalisation et l'annulation de sa tournée. 2017 annonce-t-il le retour du couple le plus médiatique de la planète ? Possible.