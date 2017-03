Kim Kardashian était "mentalement prête à être violée" lors de son braquage

Dans une série de tweets, Kim Kardashian a rermercié la police française pour son travail suite à son braquage et a confié à ses fans que c'est un épisode très spécial et émouvant de "L'Incroyable Famille Kardashian" qui allait être diffusé dans les heures à venir, ce dimanche 19 mars. Car la star américaine, entourée de sa famille, est revenu sur la terrifiante nuit qu'elle a vécue à Paris, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Les larmes aux yeux et emmitouflée dans un plaid noir, elle raconte son calvaire.





"Il a attrapé mes jambes, et j'étais nue dessous. Il m'a rapproché vers lui, sur le bord du lit et je me suis dis 'Ok, ils vont me violer, c'est sûr'. J'étais mentalement prête à ça... Et ils n'ont finalement rien fait. Il a scotché mes jambes et a pointé son arme sur moi. Et j'étais persuadée qu'il allait me tirer dans la tête. J'ai juste prié pour que Kourtney ait une vie normale, après avoir vu mon corps sans vie sur ce lit... J'étais vraiment persuadée que je n'allais pas m'en sortir", confie-t-elle.