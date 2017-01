Kirsten Dunst : qui est Jesse Plemons, l'acteur qui lui aurait demandé sa main ?

Né le 2 avril en 1988 à Dallas, Jesse Plemons grandit dans une petite ville de 2000 habitants. Entre deux cours d'équitation et deux matches de football, il prend ses premiers cours de comédie dans sa ville natale. A 18 ans, il prend son envol direction Los Angeles. Et il n'aura pas trop le temps de s'inquiéter pour sa carrière.

Alors qu'il est en pleine recherche d'appartement dans la cité des Anges, Jesse Plemons décroche le rôle du gentil Landry dans "Friday Night Lights". La série, qui suit le quotidien de l'équipe de football d'un lycée de Dillon, au Texas - tiens, tiens... - dure cinq ans et devient rapidement culte. "Clear eyes, full hearts, can't lose" : "les yeux clairs, le coeur rempli, vous ne pouvez pas perdre", clament les Panthers avant chaque match. Détail amusant : il est le seul acteur de la série à avoir jouer au football dans la vraie vie. Cinq ans après l'arrêt du show, il est toujours très proche de ses partenaires Kyle Chandler, Taylor Kitsch et Zach Gilford.

Après "Friday Night Lights", Jesse Plemons décolle dans "Breaking Bad" et "Fargo", qui le mettent sur la route de Kirsten Dunst. Des prestations qui lui permettent de se faire remarquer à Hollywood. Alors quand JJ Abrams part en quête du héros de son épisode VII de Star Wars, "Le Réveil de la Force", il pense à lui et lui fait passer une audition. Mais le rôle revient finalement à John Boyega.

4 Il est le fils caché de Matt Damon et de Philip Seymour Hoffman

Son visage vous dit quelque chose ? Rien de très étrange. On lui dit souvent qu'il a un petit air de Matt Damon et de Philip Seymour Hoffman. Hollywood le lui a bien rendu : en 2000, il a joué la version plus jeune du personnage de Matt Damon dans "De si jolis chevaux" et a été le fils du défunt Philip Seymour Hoffman dans "The Master" en 2012.