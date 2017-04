Koh Lanta : 18 ans plus tard, Franck renoue avec sa fille grâce à l'émission

L'aventurier de la tribu des rouges explique alors que la prise de contact s'est fait progressivement, par SMS. "C’est déjà un bon premier pas, qui me suffit pour l’ins­tant. Lorsque j’ai lu ses messages, j’étais heureux. Elle aussi était contente." Franck est prêt à sauter le pas et à rencontrer sa fille. "Elle m’a demandé si on pouvait se revoir, je lui ai répondu que bien évidem­ment elle pouvait venir quand elle voulait, que ma porte était ouverte", confie-t-il.





Des retrouvailles qui paraissent toutefois difficiles, compte tenu de leurs moyens financiers. "Elle habite à 700 bornes de chez moi, elle a trouvé un petit job mais ne peut pas se payer un billet de train, soutient-il. Ce serait donc plutôt à moi d’al­ler là-bas, mais je ne peux pas me le permettre non plus. J’ai­me­rais la retrou­ver sur le plateau de l’émis­sion, espère-t-il. Si je peux l’y emme­ner, pourquoi pas. Même si c’est devant des millions de télé­spec­ta­teurs, je m’en fiche."