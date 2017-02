Kristen Stewart à Donald Trump : "Je suis tellement gay, mec"

"Je sais ce que vous pensez : c’est fou, le président a tweeté sur toi une fois ! Non non, le président l’a fait 11 fois", ajoute-t-elle. Deux autres tweets vont suivre, toujours lus par Kristen Stewart : "Tout le monde sait que j’ai raison et que Robert Pattinson devrait larguer Kristen Stewart. Dans quelques années, il me remerciera. Sois malin, Robert" et "Tout le monde me demande de parler plus à propos de Robert et Kristen. Je n’ai pas le temps, si ce n’est pour dire : "Robert, laisse la tomber, elle t’a trompé et le fera encore une fois"".