Kylie Jenner accompagne un lycéen éconduit à son bal de promo

Le bal de promo, les lycéens américains s’en souviennent toute leur vie. Le "Prom night" est une institution qui marque la fin d’une année scolaire aux États-Unis. Robes de cocktail, costumes et limousines sont de mise, tout comme le fait de venir accompagné(e). Pour Albert Ochoa, cette soirée s’annonçait mal. La cavalière qu’il souhaitait accompagner l’avait éconduit.





Parce qu’il ne conçoit pas le proverbe "mieux vaut être seul que mal accompagné", il décide alors de viser plus haut. Le lycéen tente le tout pour le tout et demande à la célèbre Kylie Jenner de l’accompagner. Contre toute-attente, la petite sœur de Kim Kardashian accepte. Et crée l’émeute à la Rio Americano High School.