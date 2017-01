L'acteur américain Shia Labeouf arrêté lors de sa performance anti-Trump à New York

Si les visiteurs sont pour la plupart des jeunes newyorkais sensibles à ce discours, certains ne voient pas l’initiative d’un bon œil. Mercredi un individu hostile à l’happening qui portait une casquette pro-trump s’est ainsi rendu sur place et a suscité l’ire de Shia Labeouf. La star de Transformers lui aurait sauté dessus, l’aurait attrapé par l’écharpe avant de lui asséner un coup de poing, selon la police qui est intervenue et a embarqué l’acteur. L’arrestation se serait déroulée dans le calme comme on peut le voir sur la vidéo diffusée sur le compte Twitter de He will not divide us !