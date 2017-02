L'acteur des "Soprano" Frank Pellegrino est décédé à l'âge de 72 ans

Après plusieurs apparitions sur le petit écran américain, il obtient un rôle dans Les Soprano en 1999, l'un de ses derniers rôles. Frank Pellegrino se fait de plus en plus rare dans l'industrie et s'occupe à temps plein de son restaurant, qui a accueilli de grandes personnalités : Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio et Bill Clinton sont notamment venus s'asseoir sur l'une des 10 tables du petit établissement italien.





Bo Dietl, candidat à la mairie de New York et ami proche de l'acteur, a fait part de son émotion : "Nous avons perdu une partie de New York aujourd'hui avec la disparition de Frankie. Malgré sa maladie, il était toujours optimiste. Mon meilleur ami va me manquer, il était l'un des gars les plus courageux que je connaisse. Il n'y a personne comme lui, c'était une étoile".