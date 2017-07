L’acteur Shia LaBeouf (encore) arrêté par la police... pour une histoire de cigarette

Shia LaBeouf (31 ans) fait encore parler de lui. Et pas pour le cinéma (une fois de plus). Tôt samedi matin, dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis), l’acteur connu pour ses rôles dans la franchise Transformers a été arrêté par la police, pour un "comportement agressif" envers les forces de l’ordre et avoir agi de "manière erratique". Selon le département de police, Shia LaBeouf a été interpellé après avoir demandé une cigarette dans la rue, en présence d’un policier. "Quand M. LaBeouf n’a pas obtenu la cigarette demandée, il s’est emporté et a commencé à devenir vulgaire et à tenir un langage inapproprié devant la femme et l’enfant présents", détaille un communiqué.