L'actrice américaine Jane Fonda confie avoir été violée dans son enfance

Jane Fonda est sortie du silence pour la première fois. Dans une interview accordée au magazine The Edit, l'actrice et productrice américaine a confié avoir été violée dans son enfance. "J’en ai des choses à dire sur les effets du patriarcat : on m’a violée, on a sexuellement abusé de moi enfant et on m’a virée pour ne pas avoir voulu coucher avec mon patron, et j’ai toujours pensé que c’était ma faute, a notamment déclaré l'icône féministe de 79 ans. Je connais des filles qui ont été violées sans qu’elles pensent que c’était du viol. Elles se disent : 'C’est certainement parce que j’ai dit non de la mauvaise façon'".





L'actrice a également lancé un message fort aux femmes victimes de viol : "L'un des plus grands accomplissements du mouvement pour le droit des femmes a été de nous faire réaliser que ce n'est pas notre faute. Nous avons été violées et ce n'est pas juste".