L'actrice Barbara Tarbuck ("American Horror Story") est décédée à l'âge de 74 ans

Elle avait débuté sa carrière au théâtre, dans les années 70 avant de percer sur les plateaux de tournages de séries télé. "Urgences", "Six feet under", "NCIS", "Nip/tuck", ou encore "Glee" et "Cold Case", Barbara Tarbuck avait joué dans de très nombreuses séries. On ne l'avait plus vue à l'écran depuis 2013, où elle avait incarné une mère supérieure dans la série "American Horror Story : Asylum", puis la même année, elle jouait le rôle d'Hazel Tinsley dans "Mad Men", puis elle avait fait une apparition dans la série "Dexter".





Barbara Tarbuck laisse, derrière elle, une fille : la productrice et comédienne Jennifer Lane Connolly ainsi que ses deux petits-enfants Cianan et Cuinn Chawinga. Elle n'était pas seulement comédienne mais également enseignante de cette discipline à la prestigieuse université UCLA, en Californie.