Brasseur, Duléry et de nombreux acteurs aux obsèques de Claude Rich

C’était l’un des visages les plus populaires du cinéma français. Les obsèques de Claude Rich ont été célébrées en présence de ses proches, de son épouse Catherine et de leurs filles Delphine et Nathalie, ce mercredi à 15h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Orgeval, dans les Yvelines. Le comédien, originaire de Strasbourg, habitait cette commune depuis les années 1960. Il est décédé jeudi dernier des suites d’une longue maladie à l’âge de 88 ans. Parmi les comédiens qui ont travaillé avec lui figuraient Pierre Beni­chou, Antoine Duléry, Claude Bras­seur ou encore Jean-François Balmer.





Connu pour son sourire gourmand et sa voix subtile, Claude Rich a joué au total dans une cinquantaine de pièces et près de 80 films dont les emblématiques Tontons flingueurs de Georges Lautner en 1963. Au fil de sa riche carrière, on a également pu le voir dans Paris brûle-t-il ? de René Clément en 1966, Le Crâbe-Tambour de Pierre Schoendorffer en 1976, Capitaine Conan de Bertrand Tavernier en 1996 ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre de Alain Chabat en 2002.