"L’élection de Marine Le Pen serait un p**tain de désastre", selon Christine and the Queens

C'est dit. Christine and the Queens, alias Héloïse Letissier, ne soutiendra pas Marine Le Pen lors de la prochaine élection présidentielle. Au contraire, elle redoute la possibilité d'une victoire de cette dernière. Dans un tête-à-tête avec la journaliste britannique Emily Jupp, l'interprète de Saint-Claude s'est confiée sur la politique française et sur les candidats à l'Elysée.





La chanteuse, nommée aux Brit Awards aux côtés de Beyoncé et Sia, s’est montrée très inquiète face à la montée des populismes en France, mais aussi dans le monde. Pense-t-elle que Marine Le Pen puisse être élue ? "Je pense que tout est possible désormais. Comme l’élection de Trump, l’élection de Marine Le Pen serait un p**tain de désastre", répond-elle au Evening Standard.