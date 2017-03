L'émouvant hommage populaire à Carrie Fisher et Debbie Reynolds

La journée était placée sous le signe de l'émotion, ce samedi 26 mars du côté des collines d'Hollywood. Une cérémonie en hommage à Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher a rassemblé des centaines de proches, des amis et des fans de ces deux célèbres actrices américaines, inhumées toutes deux côte à côte, au cimetière de Forest Lawn.





Et c'est précisément là que le chanteur James Blunt et Dan Akroyd ont rejoint les nombreuses personnes, pour rendre un ultime hommage à la légende d'Hollywood Debbie Reynolds et à sa fille Carrie Fisher, mythique princesse Leia de la saga galactique "Star Wars".