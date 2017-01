L'ex-compagnon de George Michael, Fadi Fawaz, interrogé par la police

"Je ne l'ai pas vu ce soir-là puisque j'ai dormi dans ma voiture. La police est au courant de tout, et c'est l'essentiel", avait déclaré Fawaz dans la matinée du 25 décembre. "Nous devions déjeuner pour Noël. Je suis allé pour le réveiller et il était parti, paisiblement couché dans son lit. On ne sait pas encore ce qu'il passé (...) Tout était compliqué ces derniers temps, mais George avait hâte de fêter Noël, et moi aussi", disait-il. Une petite phrase qui a attiré la curiosité de la police. Celle-ci l'avait alors interrogée mais sans faire de lui un suspect. "Nous prenons ses déclarations comme nous le faisons toujours. C’est une pratique courante", a expliqué le porte-parole de la police.