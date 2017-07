L’ex-Spice Girl Mel B serait ruinée

"Leur mode de vie était extravagant, a déclaré Grace Jamra, l’avocate de de Stephen Belafonte. Mel a dilapidé tout l’argent qu’elle a gagné avec les Spice Grils. Soit 50 millions de dollars, si ce n’est plus". Ne pouvant payer leurs impôts ni rembourser leurs emprunts, les ex-amants ne cessent de se renvoyer la balle depuis quelques mois. Désormais, le producteur, qui affirme ne pas avoir de revenus, souhaite obtenir une pension alimentaire et faire prendre en charge une partie de ses frais juridiques par son ex-future femme . Mais celle qui est désormais jury du télé crochet America Got Talent ne l’entend pas de cette oreille.