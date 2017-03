"L'Incroyable famille Kardashian" : nouvel extrait sur l’agression de Kim à Paris, et si c’était le teasing de trop ?

Pour faire monter la sauce davantage - si c'était possible - la chaîne s'est chargée de mettre en ligne une autre bande-annonce dans laquelle Kim Kardashian se dit "persuadée qu'on va lui tirer dans la tête". "Ils m'ont mis du scotch sur la bouche et je les ai suppliés de me laisser vivre parce que j'avais une famille", dit-elle encore. E! se targue d'avoir "la version de l'histoire comme seule Kim peut la raconter". Or la version des faits de la demoiselle, extraite de ses PV d'audition, a depuis déjà plusieurs semaines été publiée par les médias français. Un moyen pour le clan de reprendre la main sur la médiatisation du dossier. Et à leur patron de s'assurer des audiences historiques.