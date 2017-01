La mère biologique de Zahara Jolie-Pitt veut revoir sa fille

L'histoire de la petite Zahara est tragique. Selon les dires de la maman de Zahara, la petite fille est le fruit d'un viol. Lorsque Mentewab Dawit Lebiso accouche de la petite fille en 2005. elle tombe gravement malade, ce qui necessite le placement de le petite fille dans une orphelinat. De l'autre côté de la planète, Angelina Jolie entame des démarches pour adopter un autre enfant et la petite fille rejoint la famille Jolie Pitt à l'âge de 6 mois. "Elle me manque tout le temps, dit la maman de l'enfant. Je pense à elle chaque minute, et j'espère voir son visage et entendre sa voix (...) Je ne crois pas que ce soit trop demander", lance-t-elle. "Angelina a été plus une mère que je n'aurais jamais pû l'être pour Zahara. Elle a été là dès le début, mais cela ne signifie qu'elle ne me manque pas", confie-t-elle.