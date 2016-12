La mère de Nicolas Sarkozy se lâche sur Instagram

C’est à croire qu’Andrée Mallah Sarkozy sait paraitre plus jeune que son fils. Du haut de ses 91 ans, la mère de Nicolas Sarkozy apparait enjouée et sacrément moderne dans une vidéo publiée mercredi par Carla Bruni sur son compte Instagram. Vêtue d’un chapeau et d’un foulard de soie, Andrée Sarkozy y lance : "Voilà mes soces (comprendre "associé, ami" pour les moins jeunes), je kiffe au soleil !"