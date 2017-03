La minute 7 à 8 -Jane Birkin : "Je ne veux pas perdre un instant"

CONFESSIONS - À 70 ans, Jane Birkin ne veut plus perdre un instant. Actrice, chanteuse, mère et grand-mère, l'éternelle muse de Serge Gainsbourg s'est confiée à Thierry Demaizière. Après une maladie du coeur et le suicide de sa fille, Kate Barry, il y a 3 ans, Jane Birkin parle de l'avenir, de ses projets passés et futurs, des rencontres qui ont jalonné sa vie mais aussi de sa volonté, désormais, à savourer l'instant. Un entretien à retrouver en intégralité, dimanche 19 mars, dans Sept à Huit, sur TF1.