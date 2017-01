La presse annonce leur divorce ? Scarlett Johansson et Romain Dauriac s'affichent ensemble à New York

Mais à quoi jouent Scarlett Johansson et Romain Dauriac ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’actrice américaine et le journaliste français sont apparus, bras dessus, bras dessous, au vernissage d’une exposition à la Simon Lee Gallery de New York. Non seulement le cliché n’a pas été pris à leur insu, mais les époux sourient au photographe. Que faut-il comprendre ?





Depuis quelques heures, les médias du monde entier annoncent que le couple a mis fin son histoire d’amour. C’est sans son alliance que Scarlett Johansson, 32 ans, s’est rendue samedi dernier à la Woman’s March, à Washington. Un détail qui a tapé dans l’œil de la presse américaine. Après US Weekly mercredi soir, People affirmait ce jeudi que la comédienne était séparée de son compagnon français.