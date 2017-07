VIDÉO - Le jour où Diana a découvert l’infidélité de Charles et a craqué en public

Elle se lève et quitte brusquement l’estrade où elle était assise. Sans rien pouvoir cacher de son émotion. Nous sommes en juin 1981. Dans moins d’un mois, Lady Diana Spencer deviendra Diana princesse de Galles, épouse du prince de Galles, le prince Charles. La jeune femme de 19 ans assiste à un match de polo qui compte parmi ses joueurs son futur époux. Et comme à chacune de ses apparitions depuis ses fiançailles, elle est épiée par les journalistes qui documente les faits et gestes de celle qui devait devenir un jour reine d'Angleterre.