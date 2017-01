Lady Diana aura bientôt sa statue à Kensington Palace à la demande des princes William et Harry

Le 31 août 1997, le monde perdait sa "princesse du peuple". Les princes William et Harry, alors âgés de 15 et 12 ans, perdaient leur mère. 20 ans après sa disparition, ils ont choisi de rendre un vibrant hommage à leur mère. "Une statue de Diana, princesse de Galles, sera érigée sur les terres de Kensington Palace à la demande de ses fils, le duc de Cambridge et le prince Harry", peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par la monarchie britannique.