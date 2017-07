Larguée par Tupac en raison de sa couleur de peau, Madonna parvient à interdire la vente de sa lettre de rupture

La lettre a, cependant, quelque chose de bien plus intime que le reste. Car Tupac l’a écrite tandis qu’il se trouvait au fond d’une cellule de prison, purgeant une peine pour agression sexuelle. Madonna le reconnaît désormais, leur relation fut tumultueuse : "On se fâchait. J’étais agacée après nos rendez-vous. Et ensuite je devenais vulgaire, je me sentais très gangsta", a-t-elle confié il y a peu. Ce n’est pourtant pas le motif de leur séparation. Celui-ci est révélé dans la lettre par le rappeur lui-même : il est de caractère ethnique. "Je voudrais m'excuser. Parce que je n'ai pas été le petit ami idéal. Je n'ai pas été celui que je suis capable d'être habituellement. Pour toi, le fait de fréquenter un homme noir ne met pas ta carrière en danger. Cela te donne l'image d'une personne ouverte et excitante. Alors que moi, en revanche, en te fréquentant, j'ai l'impression de décevoir la moitié de ceux qui comptent pour moi et m’ont fait arriver là où je suis. Je ne voulais pas te faire du mal", peut-on lire.