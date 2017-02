Le chanteur marocain Saad Lamjarred entendu dans une nouvelle affaire de viol présumé

Une nouvelle affaire impliquant Saad Lamjarred. Le chanteur de pop marocain, mis en examen pour viol et écroué en France depuis le 28 octobre dernier, a été entendu par les enquêteurs dans une autre affaire d'agression sexuelle présumée, indique l'AFP. Me Eric Dupont-Moretti, son avocat, déclare que son client "conteste totalement les faits, et n'a pas été déféré devant un juge à la suite de sa garde à vue". Pour lui, "c'est une non-affaire".





Saad Lamjarred, 31 ans, a été entendu le 14 février dernier par les enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris après une plainte déposée en novembre dernier. Une jeune femme assure avoir été abusée par le chanteur en 2015 lors de vacances au Maroc, a précisé cette source à l'AFP, confirmant une information du Parisien.