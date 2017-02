Le couple de l'année ? Pamela Anderson veut être la "Première dame" de Julian Assange

Et quand l'animateur cherche à savoir s'ils se sont embrassés, la femme fatale se transforme en adolescente amoureuse qui ne peut retenir un petit rire. "Oh mon dieu... Non. On n'a jamais voulu que tout ça devienne quelque chose de romantique, on voulait juste joindre nos forces pour faire quelque chose d'important. On n'a jamais voulu ça, mais des choses se passent, assurément", a-t-elle poursuivi. Le mariage ? Elle rit de plus belle face à la question, mais glisse que Julian est "merveilleux". "J'ai toujours pensé que je ferai une bonne Première dame. Si je devais choisir d'être aux côtés d'un leader mondial, ce serait Julian Assange", conclut-elle. En février dernier, elle se disait ravie de son célibat. "Dieu merci, il y a les animaux de compagnie!", s'enthousiasmait-elle. Elle a visiblement trouvé dans son bel Australien un meilleur camarade de jeu.