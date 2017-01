Le demi-frère de Meghan Markle, la petite-amie du prince Harry, arrêté par la police

Après avoir demandé à son ex-femme, Tracy Dooley, de payer la caution fixée à 1500 dollars, Thomas Markle Jr a pu sortir de prison. "J’espère que tout ceci ne sera pas embarrassant pour Meghan. Tom a une petite célébrité depuis que Meghan sort avec le prince Harry. Il veut le meilleur pour elle. Ils sont restés très proches", a déclaré Tracy Dooley au Daily Mail. Tyler, un des fils de Thomas Markle Jr a également expliqué que son père était désolé et qu’il présentait ses excuses.





Même si ces frasques ne sont probablement pas du goût de la famille royale, force est de constater qu’entre Meghan Markle et le prince Harry, l’histoire devient de plus en plus sérieuse. Dernière preuve en date : après avoir célébré la nouvelle année ensemble et s’être accordé des vacances romantiques en Norvège, le couple s'est rendu il y a quelques jours dans l'appartement de Kate Middleton et du prince William, à Kensington Palace, pour des présentations officielles.