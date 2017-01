Le Jamel Comedy Club a pris de l'altitude à l'Alpe d'Huez : on y était

"J'ai le Bafa, on va s'éclater", a-t-il débuté avec quelques vannes à l'attention des locaux, sur la nourriture très fromagère notamment. Famille, politique, religion, attentats, les thématiques se sont enchaînées et les prestations se sont déroulées presque sans accros, si ce n'est un manque d'intéraction du public à certains moments. "On est encore sur un non-retour, ce n'est pas grave...", a ainsi lâché à plusieurs Fadily Camara, pourtant hilarante avec ses expressions anglaises à foison - "You know what I mean, hum ?". Mais c'est encore dans l'impro que les comédiens du JCC sont les meilleurs et dans ces taquets lancés à certains membres du public. L'un d'eux a ainsi été surnommé "le lézard" pendant toute la soirée par Alban Ivanov en raison de ses expressions faciales figées.