Le jour où Elizabeth II a failli être tuée par un de ses propres gardes

The Mirror s'amuse du fait qu'en 2013, déjà, un incident similaire s'était produit avec un autre membre de la famille royale. Pris pour un intrus, le prince Andrew, le père des princesses Béatrice et Eugénie, avait été arrêté alors qu'il entrait dans les jardins du palais... en pleine journée. Les balades nocturnes de sa mère la reine sont elles désormais terminées. Agée de 90 ans, elle a mis un peu de temps à se remettre d'un "gros rhume", allant même jusqu'à manquer la messe de Noël et celle du jour de l'An.