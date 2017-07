Le "mauvais garçon" Justin Bieber désormais persona non grata en Chine

Avant lui, d'autres artistes occidentaux ont été privés de passage en Chine. Maroon 5, Oasis et plus récemment Bon Jovi ont ainsi payé cher leur soutien au chef spirituel tibétain le dalai-lama. On est bien loin des reproches faits au Biebs qui pourrait, un jour, faire son retour sur le continent chinois. "Mais nous espérons que Justin Bieber s'améliorera en actes comme en paroles à mesure qu'il grandit et deviendra un chanteur que les gens aiment vraiment", ajoute la mairie de Pékin. La version pékinoise du "Never say never" ("ne jamais dire jamais") du Canadien.