Le partenariat mondial pour l'éducation, ticket d'entrée de Rihanna à l'Elysée

EDUCATION - L'annonce de la rencontre entre Rihanna et Emmanuel Macron à l'Elysée ce mercredi a suscité de nombreuses réactions sceptiques voire misogynes. Pourtant, c'est bien en tant que représentante du Partenariat mondial pour l'éducation (Global Partnership for education, GPE), une ONG créée en 2003, et non en tant qu'icône de la pop mondiale qu'elle franchira les grilles de la rue du Faubourg Saint-Honoré.