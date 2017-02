Le père des jumelles de Madonna n’était pas au courant de l’adoption

"Depuis le début, on me disait qu'Esther et Stella iraient à l'étranger avec une femme riche, qu'elle leur apporterait une bonne éducation et qu'elle me les rendrait pour qu'elles reviennent vivre avec moi et m'aident avec ma famille", a-t-il expliqué à l'hebdomadaire. "Maintenant, vous me dites que l'adoption est permanente", a poursuivi avec stupeur le fermier de 40 ans qui pensait que Madonna devait être une mère d'accueil temporaire pour les jumelles.