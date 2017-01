Le Prince Charles accusé d’infidélité dans une biographie, sa femme Camilla furieuse

En apprenant la nouvelle, l’épouse royale Camilla serait sortie de ses gonds. "Elle est absolument indignée. Elle a toujours cru qu’elle tenait Charles sous son emprise", rapporte une source à Radar Online. "Camilla utilisait le sexe pour contrôler Charles et l’idée qu’il était attiré par une autre femme – en particulier une décrite comme plus jeune et plus jolie – l’a rendue folle de jalousie. Elle aurait explosé en apprenant la nouvelle. Camilla n’a pas peur de montrer ses sentiments et Charles a bien compris la chose quand elle lui a jeté un objet en inox à la tête en criant 'Comment as-tu pu me tromper et m’humilier publiquement ?'"





Camilla serait d’autant plus énervée qu’elle a déjà dû endosser les rumeurs rapprochant le fils d’Elisabeth II, aujourd’hui âgé de 68 ans, de Barbara Streisand et Catherine Zeta-Jones. Sans aucun doute, la biographie fera encore plus parler d'elle, à sa sortie.