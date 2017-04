Le Prince Harry va-t-il bientôt annoncer ses fiançailles avec Meghan Markle ?

Le Prince Harry a-t-il enfin trouvé la femme de sa vie ? Le frère de William file le parfait amour depuis quelques mois à peine avec la comédienne Meghan Markle. Et le couple pourrait bien officialiser sa relation cet été.





D'après un proche qui s'est confié à E ! News, Harry et Maghan seraient "sur la même longueur d'ondes". "Harry est enfin prêt à s'installer dans son couple, et Meghan ressent la même chose. Ils voient tous les deux à long terme, et le savent depuis le début. Les choses se mettent en place", a poursuivi cette source.