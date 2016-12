Le tweet ultra-provoc' de Charlie Sheen contre Donald Trump

On le sait, la liste des disparus de l'année 2016 est longue... très longue. Cette année, le monde a perdu de nombreux artistes et des personnalités de tous horizons : Prince, David Bowie, Michel Rocard, George Michael ou encore Mohamed Ali et Johann Cruyff...





Pour Charlie Sheen en revanche, la liste ne semble pas assez longue. Dans un tweet ultra-provocateur posté le 29 décembre, l'acteur a souhaité la disparition de Donald Trump. Ni plus, ni moins. "Cher Dieu, faites que Trump soit le prochain, s'il vous plaît", peut-on lire.