Lea Michele rend hommage à Cory Monteith, quatre ans après sa mort

Il y a des anniversaires auxquels on ne veut pas penser. Le 13 juillet 2013, Cory Monteith décédait à la suite d'une overdose d'alcool et de drogues, à l'âge de 31 ans, dans une chambre d'hôtel à Vancouver. Chaque année, à la même date, Lea Michele, sa petite amie de l'époque et co-star de la série Glee, lui rend un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Sur ses comptes Twitter et Instagram, l'actrice a publié une photo sur laquelle elle tient un polaroïd où elle pose avec l'acteur. Accompagné d'un message : "Difficile d'imaginer que cela fait 4 ans... Tu nous manques C... Je t'aime encore plus".