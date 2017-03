Les boxeurs en or Tony Yoka et Estelle Mossely attendent leur premier enfant

L'année 2017 s'annonce chargée, pour le couple en or de la boxe française. Estelle Mossely et Tony Yoka attendent en effet leur premier enfant, si l'on en croit le compte Twitter de la championne, sur lequel a été publié un cliché du couple ce jeudi. La jeune femme et son compagnon y apparaissent tous deux, tout sourire, Tony tenant le ventre très rebondi d'Estelle.