Les cendres de Carrie Fisher reposent dans une urne funéraire en forme de pilule de "Prozac"

Selon les médias anglo-saxons qui ont pu se procurer des photos de la cérémonie d'enterrement des deux stars d'Hollywood, Carrie Fisher repose donc désormais aux côtés de sa mère. Sur les clichés, on peut apercevoir Todd Fisher (fils de Debbie Reynolds et donc frère de Carrie) tenir une pilule blanche et verte sur lequel est incrit "Prozac".





Voilà donc à quoi ressemble l'urne funéraire de la "Princesse Leia" de la saga "Star Wars". Un objet auquel Carrie Fisher tenait beaucoup : "C'était l'objet préféré de Carrie, a indiqué son frère, à l'issue de la cérémonie. Elle l'avait acheté il y a quelques années et elle y tenait beaucoup (...) Billie et moi avons décidé qu'elle devait reposer à l'intérieur". Pour l'éternité, Carrie Fisher gît donc dans une pilule de prozac en porcelaine géante.